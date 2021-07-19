Проверку домашних заданий школьников доверят искусственному интеллекту

"Сервис "Цифровой помощник учителя" с привлечением экспертных систем искусственного интеллекта автоматизирует проверку домашних заданий и планирование рабочих программ, упростит и поможет сформировать эффективную систему выявления, развития и поддержки талантов у детей, повысит качество прохождения повышения квалификации преподавателями", - говорится в документе.

В качестве ожидаемых результатов реализации проекта указано, в частности: "до 2030 г. - 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ".