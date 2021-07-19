Путин 20 июля проведет переговоры с президентом Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Основное внимание будет уделено договоренностям по Нагорному Карабаху, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Это рабочий визит. Предполагается сверка часов", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли подписание каких-то документов по итогам визита азербайджанского лидера.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры планируют рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений. Акцент будет сделан на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. "Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху", - уточнили в Кремле. Речь о договоренностях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.