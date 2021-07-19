Путин: Надо учитывать мнение граждан при оценке работы системы здравоохранения

Президент России Владимир Путин считает, что уровень удовлетворенности граждан системой здравоохранения надо учитывать при оценке качества работы этой сферы. Такое мнение он высказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По данным Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно, как вы знаете, на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения уровня удовлетворенности граждан системой здравоохранения", - констатировал глава государства.

Обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, он попросил включить этот показатель удовлетворенности в число тех, по которым оценивается качество работы системы здравоохранения.

"Этот системный показатель должен учитываться. Нам нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества и реальные результаты для людей", - подчеркнул Владимир Путин.