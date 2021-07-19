Путин назвал нерешенные проблемы России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России остаются нерешенные проблемы. Среди которых - бедность, низкое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий.

В понедельник глава государства в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей", - сказал он в ходе совещания. Путин отметил, что эти вопросы также обсуждались и в ходе "Прямой линии".

"Это, прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий", - перечислил Путин.

Президент призвал все уровни власти не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний "на потом", "на когда-нибудь", а наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии регионов и инфраструктуры.