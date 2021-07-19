Путин: Необходимо скорректировать показатели по снижению бедности

Зарплаты россиян в реальном выражении растут, и с учетом этого необходимо скорректировать целевые показатели по снижению уровня бедности в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В ходе заседания вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что система социального казначейства позволит снизить бедность в 2023 году до 10,9%, в 2024 - до 10,4%, а к 2030 году - в два раза, то есть до 6,5%, как это и предусмотрено национальными целями развития. Этому поможет повышение адресности в оказании помощи нуждающимся гражданам.

Президент отдельно остановился на показателе уровня бедности. Он констатировал, что пандемия, ударив по экономике, привела к снижению доходов населения. Однако, продолжил Владимир Путин, сейчас зарплаты россиян в реальном выражении растут. "По итогам года, как мы говорим - а это же не я придумал эти данные - 3,9% рост, - отметил он. - Это правительство показывает такие возможности - вплоть до 4%".

Раз зарплаты растут, значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован, добавил Путин, попросив участников совещания обратить на это внимание.

Президент также рекомендовал правительству учитывать демографическую ситуацию в стране и ставить цели реалистичные, хотя и амбициозные.