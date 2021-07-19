Путин поручил кабмину заняться повышением занятости среди молодежи

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам обратил внимание правительства на безработицу среди молодежи и поручил отдельно заняться этой проблемой.

"Есть еще один вопрос, на который мы должны обратить внимание. Это молодежная занятость. Я уже сказал, что в целом по стране хороший показатель по занятости, мы практически вернулись к докризисному уровню (безработицы) в 4,9%. Но что касается занятости молодых людей в возрасте до 20 до 24 лет, то этот показатель совсем другой, он в разы выше. А по некоторым регионам до сих пор очень серьезный вопрос", - сказал глава государства.

"Что касается молодежной занятости, мы это обсуждали в различных форматах, прошу правительство обратить на это внимание отдельно", - добавил он.