Путин поручил полпредам подключиться к проектам по ликвидации свалок

Полномочные представители президента России Владимира Путина подключатся к подготовке типовых проектов ликвидации несанкционированных свалок в границах городов. Такое поручение глава государства дал на заседании совета по стратегическому развитию и проектам.

Путин поинтересовался у зампреда правительства Виктории Абрамченко, как идет подготовка проектов сметной документации по ликвидации 191 несанкционированной свалки в черте городов.

- Регионы, честно скажу, буксуют с проектно-сметной документацией, поэтому в качестве одной из проблем мы как раз выделяем непрозрачное ценообразование. Разбег у нас по проектно-сметной документации по типовым объектом достигает 30 раз, - ответила вице-премьер.

По ее словам, в регионах и минприроды почти закончили работу по типизацию свалок в зависимости от тела полигона и его морфологии. "И уже проведя эту работу по типизации свалок, [они будут] определять четко по нормативу, сколько будет стоить рекультивация каждой конкретной свалки. Мы такую работу должны завершить в этом году", - добавила чиновник.

- Какая помощь нужна, может быть, подключить полпредов, чтобы вам помогли в работе с руководителями регионов? - уточнил Путин.

- Это будет очень хорошо, если полпредства подключатся со своей стороны, - ответила Абрамченко.