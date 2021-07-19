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19.07.2021 20:12
Рубрика: Власть

Путин поручил постоянно анализировать выполнение национальных целей

Текст: Татьяна Замахина

Правительство РФ должно вместе с регионами и Госсоветом постоянно анализировать то, как выполняются планы и решения по достижению национальных целей развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Президент подвел итоги заседания Совета, на котором члены правительства представили ему ряд новых инициатив по достижению целей развития страны. Глава государства подчеркнул, что новые цели не должны отменять старые и призвал все уровни власти работать над важными задачами не для галочки. Президент отметил, что инициативы, которые представило правительство, соответствуют духу перемен, учитывают вызовы и направлены на улучшение качества жизни. Однако он добавил, что при всей важности новых мер нельзя "бросать начатые дела на полпути", не получив должной отдачи". Глава государства подчеркнул, что необходимо добиваться практического результата, понятного и ощутимого для граждан.

"Новые меры должны не отменять, а дополнять, развивать ранее принятые решения", - заявил Владимир Путин. Они должны обеспечивать единую логику и преемственность действий власти всех уровней, уверен он.

Президент поручил правительству в постоянном режиме отслеживать ход выполнения национальных целей, привлекая к этому власти регионов и Госсовет. Это необходимо, чтобы своевременно реагировать на проблемы при их реализации и чтобы каждая инициатива была частью общей стратегии.

Нельзя ограничиваться тем, чтобы "нарисовать гладкий отчет или построить единственный объект и выдавать это как достижение", призвал Путин, обращаясь к представителям разных уровней власти. "Душу надо вкладывать, работать не для галочки, а для людей", - уверен он. Для этого, по словам президента, надо слушать предложения граждан, их критические замечания, получать обратную связь.

Власть Работа власти Госуправление Президент

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