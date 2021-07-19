Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность при планировании допрасходов бюджета

При планировании дополнительных бюджетных расходов бюджета необходимо сохранить макроэкономическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"То, что нам удалось сохранить макроэкономические показатели, - это фундамент, на котором мы решаем все другие задачи. И планируя дополнительные расходы, мы должны иметь в виду, что мы должны сохранить эту макроэкономическую устойчивость", - сказал Путин, подводя итоги заседания.

По мнению главы государства, необходимо посмотреть, разовые это обязательства или длящиеся, как они будут соответствовать доходам на ближайшую перспективу.

"Нужен грамотный, глубокий анализ развития ситуации. И на основе этого анализа и должны приниматься соответствующие решения по достижению национальных целей развития", - резюмировал Владимир Путин.