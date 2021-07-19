Путин призвал все уровни власти добиться ощутимых изменений по нацпроектам

Запустить льготную ипотеку на частные дома в 2021 году, завершить программу строительства яслей и решить проблему несанкционированных свалок в городах - эти и другие важнейшие поручения Владимир Путин дал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент также обратил внимание на риск сохранения третьих смен в школах и отметил, что с 2022 года должна быть запущена программа капитального ремонта школ.

Задача власти - добиться изменений

В понедельник Владимир Путин вместе с членами правительства подробно обсудил реализацию стратегических целей и национальных проектов. Он заявил, что все уровни власти должны наращивать темпы работы по нацпроектам и добиваться ощутимых изменений. Президент призвал не искать оправданий и не откладывать обещаний, которые были даны россиянам. Президент подчеркнул, что в России остаются нерешенные проблемы, среди которых - бедность, низкое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий. "Нам надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, в реализации задач цифровой трансформации страны. И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели, задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний "на потом", "на когда-нибудь", - сказал он. Отдельно президент добавил, что переноса сроков исполнения пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов не будет, региональные власти также должны выполнить данные людям обещания.

Путин подчеркнул, что хотя коронавирус и внес коррективы в стратегические планы, об отказе от них не может быть и речи. "Еще раз хочу подчеркнуть: одно не должно отменять другое, но понятно, что жизнь идет, вносит свои коррективы, и эти коррективы должны отражаться в наших планах и в методах достижения этих целей, - сказал президент. - Но цели у нас известны, они поставлены, и они должны быть достигнуты".

Цели у нас известны, они поставлены, и они должны быть достигнуты

Шесть направлений от кабмина

В свою очередь правительство подготовило 42 новые стратегические инициативы для реализации национальных целей развития, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Новые инициативы, которые мы представим, добавят гибкости социально-экономической системе, дадут возможность ее быстрой подстройке под динамично меняющиеся внешние условия и таким образом позволят свести к минимуму отклонения, которые возможны при длительных сроках планирования", - подчеркнул он. Общая стоимость реализации этих инициатив на ближайшие три с половиной года составит 4,6 триллиона рублей. По словам Мишустина, основная часть средств - это уже имеющиеся бюджетные ресурсы, средства частных инвесторов, госкомпаний и институтов развития. "Дополнительно потребуется выделить порядка 736 миллиардов рублей. Это из федерального бюджета и из Фонда национального благосостояния", - отметил премьер. "Все, повышенные в том числе, социальные обязательства перед людьми будут выполнены в полном объеме, - заверил глава правительства. - Граждане своевременно получат все выплаты, пособия, пенсии, а ранее принятые решения в социальной сфере будут осуществляться в проактивном режиме".

Все инициативы условно распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и сервисное государство. Говоря о социальном направлении, Мишустин подчеркнул, что в образовательной сфере поставлена важная задача повышения популярности рабочих специальностей. Для этого предстоит сконцентрировать программы подготовки примерно по 200 профессиям. "Чтобы у молодых людей были высокие компетенции в области информационных технологий, мы планируем ввести курсы программирования в школах и цифровые кафедры в университетах", - добавил председатель правительства.

Необходима модернизация реабилитации в медицинской сфере. Человек не должен оставаться один на один со своими заболеваниями, отметил премьер. "Планируем модернизировать систему медицинской реабилитации. Чтобы через десять лет практически все отделения и центры были оснащены современным оборудованием, причем не менее половины техники будет российского производства. Разместим перечень обновленных организаций, чтобы люди понимали, где именно им могут помочь с конкретной проблемой", - сообщил Мишустин.

Нужен прогресс и в других сферах. Так, в строительном секторе важны оперативность и простота процедур, в сфере экологии правительство предлагает к реализации инициативу, направленную на низкоуглеродное развитие экономики. "Речь идет о создании системы учета выбросов предприятиями", - сказал глава кабмина.

В России также появится новая единая цифровая система адресной социальной поддержки. "Получит новое развитие проект социального казначейства. Создаем принципиально новую единую цифровую систему адресной социальной поддержки граждан, чтобы исключить требования каких-либо бумажных документов и справок", - сказал Мишустин.

Отдельно премьер также сообщил, что собственная линейка электромобилей будет создана в России. "По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей. В том числе на водородных топливных элементах", - сказал он. Мишустин добавил, что также будут продвигаться высокотехнологичные проекты в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов.

Экономика в процентах и фактах

Россия смогла быстро преодолеть кризис благодаря гибкой макроэкономической политике. Так, ожидается, что экономический рост в РФ по итогам текущего года может составить около 4%, сообщил Путин. Он также обратил внимание на то, что уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года. Тогда он составлял порядка 4,7%, а сейчас этот показатель приблизился к 4,9%. При этом президент подчеркнул, что эти цифры - статистика, многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу с неполной занятостью. "Все эти вопросы нужно продолжать последовательно решать", - поручил президент.

Путин также заявил о росте зарплат в реальном выражении и поручил скорректировать целевые показатели по снижению уровня бедности в России. Так он отреагировал на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что система социального казначейства позволит снизить бедность в 2023 году до 10,9%, в 2024-м - до 10,4%, а к 2030 году - в два раза, то есть до 6,5%, как это и предусмотрено национальными целями развития. Путин отметил, что пандемия, ударив по экономике, привела к снижению доходов населения. Но сейчас зарплаты россиян в реальном выражении растут. "По итогам года, как мы говорим - а это же не я придумал эти данные, - 3,9% рост, - отметил он. - Это правительство показывает такие возможности - вплоть до 4%". А раз зарплаты растут, значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован, считает президент.

В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%. По его словам, целый ряд мер, которые были приняты в конце прошлого года и в текущем году, позволил сбить инфляционную волну и тем не менее годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. "Она чуть ниже, чем за предыдущую неделю, но все равно больше 6% в годовом выражении. И по итогам года мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%", - сказал Белоусов.

Отдельно Путин потребовал от правительства обратить внимание на то, как важно не допустить проседания доходов уязвимых групп населения в 2021 и 2022 годах. "Необходимо обратить внимание на уязвимые группы. Там тоже определенные меры поддержки, которые мы вводили в период кризиса, заканчиваются. Это вопрос, конечно, социального блока, хотя и всего правительства. В целом нужно, чтобы мы не допустили проседания доходов по сравнению с предыдущим 2020 годом", - сказал он.

Доступ к жилью: новые горизонты

В прошлом году более 3,5 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Путин подчеркнул, что такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми. Президент напомнил, что с этого года льготу по ипотеке предоставляют и родителям, у которых рождается первенец. Жилищное строительство в целом идет опережающими темпами, рассказал глава государства. По его словам, до конца этого года планируется построить и сдать более 85 млн квадратных метров. "По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России", - сообщил Путин.

Отдельно президент поручил правительству и ЦБ проработать программу ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. По этому поводу Путин обратился с вопросом к вице-премьеру Марату Хуснуллину о том, как обстоят дела с запуском льготного кредитования для индивидуального жилищного строительства. "До конца года сделаем?, - поинтересовался глава государства. Хуснуллин ответил, что этот вопрос подробно обсуждался с Центробанком. "Там как раз задача быстро межевать участки, оценить их, сделать залоговыми и распространить ипотеку, в том числе и нашу льготу, на индивидуальное жилье", - рассказал он президенту. По его словам, пакет документов подготовлен и уже до конца года проект может быть запущен.

В свою очередь председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что на первоначальном этапе продукт не может быть массовым. "Это же залоговое кредитование", - пояснила она. По ее словам, пока узкое место - это выделение земельных участков, и главное - внедрение реестра типовых проектов. "Потому что банкам будет легче выдавать продукт, если это будут типовые проекты. Банки в целом готовы работать, это будет расширение бизнеса для них", - сказала она.

Учиться и лечиться качественно

Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину поддержать регионы при реконструкции школ. "С 2022 года у нас должна быть запущена программа реконструкции и капитального ремонта школ. Я бы попросил вас тоже там, где необходимо, тоже подключаться и помочь регионам в этой масштабной работе. Это очень важно, имею в виду, что у нас сохраняется риск сохранения третьих смен", - сказал он. Президент также призвал особое внимание обратить на те регионы, где достаточно большое количество детей дошкольного возраста. "Это примерно четыре-пять регионов. Там, кстати говоря, в основном в третью смену дети и ходят. Нужно обратить на них внимание, чтобы привести там все в нормативное состояние", - сказал президент.

Кроме того, Путин призвал довести до конца программу по строительству детских яслей для детей до трех лет. "На что хотел бы обратить внимание. Были планы, программа целая, по строительству детских яслей для детей до трех лет. Мы сдвинули ее вправо по целому ряду обстоятельств, на 100 тысяч мест сейчас примерно мы недоработали, сознательно сдвинули. Я обращаю внимание на то, что она должна быть доведена до конца, эта программа, это должно быть сделано", - сказал он.

Президент попросил главу минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что нужны не отчеты, а результаты. Путин рассказал, что ФСО проводит регулярно на профессиональном уровне собственные опросы, и, согласно полученным данным, "не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения".

Мурашко заметил, что в последний год система здравоохранения испытывала высочайшие нагрузки, фиксировались подъемы обращений граждан, и заверил, что ведомство держит все это на контроле.

"Я понимаю. Мы все работали в очень непростых условиях. И система здравоохранения в условиях особого напряжения, это совершенно очевидно, это понятно. Вместе с тем что бы хотел вас попросить. Вот вы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения, деньги очень приличные там - свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что этот показатель обязательно должен учитываться.

Ликвидировать свалки помогут полпреды

Еще одно важное решение - поручение полпредам включиться в подготовку типовых проектов ликвидации свалок. Вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила о том, что к 2024 году в стране должна быть ликвидирована 191 несанкционированная свалка в границах городов. Однако сейчас регионы, по ее словам, "буксуют" с проектно-сметной документацией. Как отметила вице-премьер, особенно острые проблемы возникают с ценообразованием - стоимость по типовым объектам может различаться в 30 раз. Поэтому сейчас стоит задача сделать "типизацию свалок" и далее определять стоимость рекультивации исходя из конкретных нормативов, добавила Абрамченко. Президент в ответ поинтересовался, какая помощь нужна в этой работе. "Может быть, подключить полпредов, чтобы вам помогли в работе с руководителями регионов?" - спросил он. Получив утвердительный ответ, Путин добавил: "Договорились".

Кроме того, президент также потребовал контролировать исполнение предприятиями соглашений по снижению выбросов. "Я понимаю, что подписать такие документы было непросто - 33 соглашения подписаны, как вы сказали. Много нюансов. Но еще сложнее исполнить и проконтролировать их исполнение. Что, мы не знаем, как это происходит? Вот работали-работали, писали-писали. Важно же не то, что на бумаге написано, а важно, что в воздухе летает", - обратил Путин внимание на проблему.

На связи со страной

Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с мобильными операторами решить вопрос обеспечения связи вдоль российских дорог, где пока что сохраняются проблемы с качеством сигнала. "Вы упомянули о доступе к интернету в небольших населенных пунктах. Я бы добавил еще одну проблему - это вдоль автомобильных дорог. Мы понимаем здесь, какие возникают вопросы и проблемы у операторов, но сейчас в сентябре заканчиваются соглашения о предоставлении им лицензии десятилетней", - отметил Путин. В свою очередь Чернышенко рассказал, что сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах России через 3 года. Он также заявил, что с минстроем ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.

Наша задача, чтобы российские семьи чувствовали зримые позитивные перемены в своей жизни, видели, как на деле, а не на бумаге улучшается социальная сфера

Каждый уровень власти в России должен понимать, что при реализации национальных проектов нужно "работать на земле", а не "для галочки", заявил Путин. "Реализуемые проекты и программы - это не про то, чтобы нарисовать гладкий отчет или построить отдельный один-единственный объект и в дальнейшем демонстрировать его как свое достижение", - подчеркнул президент. По его словам, "важна именно системная, постоянная, содержательная работа на земле". Каждая инициатива, проект должны отвечать запросам, потребностям, интересам граждан, указал Путин. "Наша задача, чтобы российские семьи чувствовали зримые позитивные перемены в своей жизни, видели, как на деле, а не на бумаге улучшается социальная сфера, все меньше становится экологических проблем, чтобы в нашей стране снижалась бедность, неравенство, увеличивались продолжительность жизни и реальные доходы", - подчеркнул президент.