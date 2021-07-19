Путин: Программа строительства яслей должна быть доведена до конца

Необходимо довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что хотел бы обратить внимание на важную тему. "У нас были планы - целая программа - по строительству яслей для детей до трех лет, - напомнил он. - Мы сдвинули ее вправо по целому ряду обстоятельств".

Эта программа должна быть доведена до конца, подчеркнул российский лидер.

Отметим, что решить проблему нехватки мест в яслях призван национальный проект "Демография" - он предполагает открытие современных детских садов с ясельными группами для детей до трех лет.