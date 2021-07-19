Путин: Россия приблизилась к лучшему показателю в строительстве жилья

В прошлом году более 3,5 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Об этом президент России Владимир Путин заявил на Совете по стратегическому развитию и проектам.

Он подчеркнул, что такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам. Путин также напомнил, что с этого года льготу по ипотеке предоставляют и родителям, у которых рождается первенец.

Жилищное строительство в целом идет опережающими темпами, рассказал глава государства. По его словам, до конца этого года планируется построить и сдать более 85 млн квадратных метров. "По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России", - сообщил Путин.