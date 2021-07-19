Путин: Рост ВВП по итогам года составит около 4%

По итогам 2021 года рост валового внутреннего продукта России приблизится к 4%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и проектам.

"Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну надеюсь, что близко к этому", - сказал Путин.

По его оценке, Россия смогла преодолеть последствия кризиса "благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей".

Глава государства также подчеркнул, что позитивные тенденции нужно использовать для повышения уровня жизни граждан.