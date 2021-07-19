Путин внес поправки о продлении предельного срока службы генералов и маршалов

Глава государства сможет своим решением увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Это предполагает законопроект, который внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. Однако действующее законодательство гласит, что контракты с высшими офицерами могут заключаться и до достижения возраста 70 лет. Согласно поправкам, когда такие военнослужащие достигнут предельного возраста, контракт с ними будет заключаться на срок, установленный решением президента.

В пояснительной записке говорится, что в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала РФ, генерала армии, адмирала флота.