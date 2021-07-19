Путин: Все уровни власти должны наращивать темпы работы по нацпроектам

Президент России Владимир Путин призвал все уровни власти наращивать темпы работы по выполнению нацпроектов и добиваться ощутимых изменений. В понедельник он провел совещание Совета по стратегическому планированию и национальным проектам.

Глава государства напомнил, что в мае 2018 года были обозначены ключевые направления работы российской власти до середины текущего десятилетия, а год назад горизонт планирования был расширен до 2030 года. "Мы приняли такое решение с учетом скорости социальной, экономической, технологической трансформация, которая происходит и у нас в стране, и во всем мире. Наша страна не просто должна отвечать на эти вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений", - считает Путин.

При этом он указал на необходимость решать текущие вопросы, не забывая о системных задачах. "В единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что хотя коронавирус внес коррективы в стратегические планы, об отказе от них не может быть и речи. "Ответственность всех уровней власти сейчас состоит в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам, добиваться ощутимых изменений", - поставил задачу президент. "Программа, которую мы реализуем, получила поддержку в ходе президентских выборов в 2018 году и потому должна быть безусловно выполнена", - добавил он.