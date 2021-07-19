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19.07.2021 17:50
Рубрика: Власть

Путин заявил о снижении безработицы в России

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил о снижении уровня безработицы в стране.

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По его словам, сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года. "Сколько у нас было - 4,7%, сейчас уже 4,9%", - сказал президент. "Но это средний показатель, статистика, и мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью - особенно поговорим об этой проблеме среди молодежи", - добавил он.

"Все эти вопросы нужно продолжать последовательно решать", - поставил задачу глава государства пред членами Совета.

Добавим, что по данным Росстата, в прошлом году безработица в России выросла на 24,7% по сравнению с 2019 годом, а общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9%.

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