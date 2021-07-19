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Текст:   Марина Трубилина 
11:49 19.07.2021

Более двух тысяч обманутых дольщков получат жилье или вернут деньги

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решения, касающиеся 2 338 обманутых дольщиков.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что 1 446 человек из шести регионов получат компенсации, дома 892 дольщиков будут достроены.

"Мы решили вопрос по 30 проблемным объектам, которые оставили 13 застройщиков, не справившихся со взятыми на себя обязательствами. Строительство 17 домов будет завершено, в отношении 13 домов будут выплачены компенсации по рыночной стоимости квадратного метра", - сказал гендиректор фонда Константин Тимофеев. Среди рассмотренных объектов - в том числе те, по которым "наблюдалась высокая социальная напряженность", так как покупатели ожидают квартиры уже несколько лет, отметил он.

На завершение строительства домов будет направлено 2 432 млн рублей, на выплаты компенсаций - 3 514 млн.

Решено достраивать дома в Московской (один дом застройщика ООО "Группа МГ", десять домов застройщика ООО "ЗОРДЕКС"), Нижегородской (три дома ООО "Вертикаль"), Новосибирской (один дом ООО "Партнер-инвест"), Тверской (один дом ООО "Стройсектор") и Самарской областях (один дом ООО "Монолит +").

Компенсации получат дольщики из Новосибирской (один дом застройщика ООО "ДЖН"), Московской (два дома ООО "РАНТЕКТ-МФД", один дом ООО "Мелиор строй", три дома ООО "ГТ ТЭС "Трубино"), Ростовской (один дом ООО "РОСТ"), Челябинской (один дом застройщика ООО "Возрождение") областей, из Забайкальского (один дом ООО МП "Север", один дом ООО "Стройинвест") и Краснодарского (два дома застройщика ООО "Контакт") краев.

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