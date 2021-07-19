Чему учат детские технопарки на каникулах

Собрать робота, освоить трехмерную графику и познакомиться с искусственным интеллектом могут юные москвичи в детских технопарках. Там продолжаются летние смены.

Как сообщили "РГ" организаторы, в июле бесплатные занятия для детей возобновил открывшийся после переезда и ремонта "Кванториум", который теперь принимает гостей в здании на Ростокинском проезде. Здесь для школьников 12-17 лет устраивают образовательные интенсивы. В центре внимания модные сегодня направления - робототехника, промышленный дизайн, искусственный интеллект, геоинформатика, альтернативная энергетика, нанотехнологии. Летние занятия проводятся в смешанном формате: два идут очно и еще два - онлайн. На живые встречи нужна регистрация на сайте технопарка. По итогам интенсивов желающие смогут записаться на расширенные программы, которые начнутся осенью.

На безвозмездной основе проходят и экспресс-курсы в детских технопарках "Москва" и "Мосгормаш". Они рассчитаны на школьников 14-17 лет. Первый, к примеру, предлагает подросткам освоить робототехнику, промдизайн, технологии умного дома. Ребята могут пройти как один курс, так и несколько. Второй технопарк приглашает создать собственный виртуальный мир, изучив основы трехмерной графики. Еще юные исследователи раскроют тайны космоса, попробуют разработать собственные карты и придумают 3D-модель для печати на принтере.

Есть и платные смены. Например, в "Наукограде" МФЮА продолжает работу "Корпорация ПРОФИ". Там дети могут примерить на себе роль взрослого - каждый получает зарплату в виде игровых "профи рублей", делает покупки и старается получить максимальную премию. Направление выбирают с оглядкой на свои интересы. Это может быть инженерия, архитектура, дизайн, мультипликация или блоггинг. По итогам обучения каждая команда презентует проекты.

В детских технопарках можно собрать робота, освоить трехмерную графику и познакомиться с искусственным интеллектом

"Кулибин Про" проведет две смены в родных стенах и еще две - в районных центрах. Например, на ВДНХ стартовала тематическая смена "Роботитаны". Начинающие конструкторы придумают и соберут своих первых роботов, запрограммируют их и устроят между ними короткие поединки. С 26 июля по 8 августа технопарк проведет "Лагерь изобретателей". Участников ждут мастер-классы, занятия по робототехнике, столярному делу и 3D-печати. В районных центрах "Высота" и "Ангара" запланирована смена "Космос". Дети научатся собирать и программировать модели роботов, звездолетов и транспортных средств. В программе значатся мастер-классы, квесты, творческие задания, концерты.