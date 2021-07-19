Профессор РАН Мажуга: Московские ученые и депутаты могут сделать реальный вклад в борьбу с глобальным потеплением

Как защитить природу от промышленных выбросов и внести вклад в борьбу с глобальным потеплением? Этот вопрос обсуждался на заседании круглого стола, в котором приняли участие ученые, общественники и эксперты. С докладом "Декарбонизация: природе важен баланс", выступил ректор Российского химико-технологического университета им. Д. Менделеева, профессор РАН Александр Мажуга. По его мнению, многое могут сделать общими усилиями московские ученые и депутаты. Он сказал:

- За сто лет средняя температура на Земле выросла более чем на 1 градус по Цельсию, а содержание углекислого газа увеличилось на 40 процентов. На глобальном уровне это ведет к таянию ледников, опреснению мирового океана, нарушению экосистем, опустыниванию территорий, нехватке питьевой воды, падению урожайности культур.

По мнению Александра Мажуги, существующие в мировой практике инструменты "декарбонизации" экономики ("карбон" - от латинского "carbo", то есть уголь, углерод) работают недостаточно эффективно. Штрафы и санкции, субсидии и госпрограммы пока не оказывают достаточного влияния на ситуацию; более того, вокруг квот на выбросы углекислого газа в атмфосферу сформировался своеобразный рынок, когда одни страны продают другим право дополнительно загрязнять атмосферу планеты.

- За экономическими мерами порой забывают о возможностях науки, - напомнил Александр Мажуга. - Пора привлечь к вопросу декарбонизации экономики ученых и депутатское сообщество. Наши вузы готовы предложить мировому сообществу точные методики вычислений углеродоемкости экономики, помочь в выработке рекомендаций для предприятий, предложить совершенно новые технологии. Но продвинуть их на уровне законодательства, внедрить их в мировом масштабе мы можем только при поддержке Госдумы РФ.

Участники круглого стола отметили важность усилий, прикладываемых правительством Москвы для снижения вредных выбросов в атмосферу. Например, внедрение электробусов взамен дизельных автобусов уже позволило снизить количество вредных выхлопов в 2,6 раза, а увеличение доли утилизации отходов (до 36%) и их сортировки (до 60%) позволит существенно сократить поступление органических газов от разложения отходов на свалках.