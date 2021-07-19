Московский зоопарк временно закрыл детскую территорию

Детская территория столичного зоопарка закрыта по техническим причинам. Об этом сообщает сайт зоопарка Москвы.

"Мы сообщим, как только снова детская территория будет открыта", - сообщает зоопарк. В пресс-службе напомнили, что посмотреть на альпак можно и на старой территории, недалеко от скалы хищных птиц. Также вольер с близкими родственниками альпаков - ламой, гуанако и викуньей расположены рядом с главным входом.

Напомним, что в до конца года завершится строительство нового пешеходного моста между новой и старой территорией, а также павильона "Ластоногие".