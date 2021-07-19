На благотворительном сервисе портала mos.ru стал доступен автоплатеж

Столичный благотворительный сервис на портале mos.ru пополнился новыми услугами - автоплатеж и "Вы помогали". Об этом сообщает официальный портал мэра.

Категория "Вы помогали", где будут отображаться фонды, которым пользователь уже переводил взносы, доступна авторизованным пользователям портала, которые хотя бы один раз с 14 июля 2021 года сделали пожертвование на странице mos.ru/blago.

Чтобы воспользоваться новинкой, нужно перейти в новый раздел "Вы помогали". На странице отобразятся фонды и суммы, которые ранее пользователь уже им направлял. А затем нажать кнопку "Помочь еще раз". Чтобы помогать выбранному фонду регулярно, пользователь может настроить опцию "Подключить автоплатеж". Она становится доступна после первого перевода взноса. Чтобы ее активировать, нужно заполнить окно с настройками параметров автоплатежа в адрес конкретной благотворительной организации, указав периодичность, день списания и сумму. Изменить размер пожертвования или отключить автоплатеж можно в разделе "Автоплатежи" на странице сервиса mos.ru "Мои платежи".

По данным руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, чтобы ознакомиться с полным списком организаций, которым можно помочь, нужно выбрать категорию "Все программы". Количество фондов в сервисе постоянно растет, сейчас их 46. Минимальная сумма помощи - 50 руб.

Напомним, что сделать пожертвование через благотворительный сервис могут только зарегистрированные пользователи mos.ru.