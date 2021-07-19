Наталья Сергунина: раздел с актуальными вакансиями стал доступен на сайте "Технограда"

Актуальные вакансии, которые можно получить, минуя рекрутинговые агентства и порталы по поиску работы, появились на сайте центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Там можно найти работу в компаниях малого и среднего бизнеса столицы, сообщает портал mos.ru.

Как отмечает заммэра Москвы Наталья Сергунина, в городе сегодня работают 772 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Они осуществляют свою деятельность в самых разных отраслях городской экономики. Среди вакансий, есть, например, контент-менеджер, веб-дизайнер, маркетолог, финансовый аналитик, разработчик 1C, ведущий бухгалтер, флорист, руководитель отдела маркетинга, менеджер отдела продаж и даже удаленный помощник. "Партнеры центра развития карьеры - надежные работодатели, которые предлагают востребованные вакансии и дают возможность профессиональной реализации для кандидатов с любым опытом", - говорит Сергунина.

Отправить резюме можно через общую форму сайта, зайдя в раздел "Вакансии". Затем нужно выбрать вакансию и нажать кнопку "Откликнуться". После этого пользователю придет автоматическое письмо о получении резюме. Также ему открывается бесплатный доступ в закрытый Telegram-канал, где еженедельно выходит дайджест с новыми вакансиями.