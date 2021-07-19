Перспективный истребитель Сухого показали с нового ракурса

В Сети появились свежие фото, демонстрирующие перспективный однодвигательный истребитель Сухого с нового ракурса.

Снимки сделаны в ангаре подмосковного аэродрома Жуковский, где самолет готовят к премьере - она состоится завтра, в день открытия МАКС-2021. На опубликованных кадрах можно в деталях рассмотреть носовую часть самолета. Перед фонарем кабины установлен модуль оптико-электронной системы наведения, нечувствительной к стелс-технологиям - ею оснащаются все российские истребители.

Форма расположенного под кабиной воздухозаборника отличается от зарубежных аналогов: американского F-35 и существующих в виде макетов истребителей пятого поколения Великобритании, Турции и Южной Кореи. В По бокам от него заметны крышки дополнительных отсеков вооружения - по аналогии с Су-57 можно предположить, что они предназначены для размещения ракет "воздух-воздух" малой дальности. Основной отсек вооружения находится в нижней части фюзеляжа и в кадр не попал.

На борт самолета нанесен номер 75 - возможно, он намекает на будущий индекс машины Су-75. По данным из открытых источников, однодвигательный истребитель Сухого выполнен с применением стелс -технологий, но, в отличие от того же F-35, способен продолжительное время двигаться со сверхзвуковой скоростью и обладает сверхманевренностью за счет двигателя с управляемым вектором тяги. Его круглое сопло спрятано между хвостовыми балками - вероятно, для снижения заметности в ИК-диапазоне. V-образное хвостовое оперение состоит из двух килей, выполняющих роль рулей высоты и направления.