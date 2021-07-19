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19.07.2021,  
01:01
Текст:  Антон Валагин

Ростех показал новый истребитель в деталях

В полночь, как и было обещано, Ростех опубликовал расширенный тизер принципиально нового истребителя, премьера которого состоится 20 июля в первый день МАКС-2021, и назвал его разработчика.

Фото: twitter.com/RostecRussia
Увидимся: "Ростех" показал первую "цель" нового российского истребителя

Итак, мы имеем дело с самолетом Сухого. В ролике он появляется несколько раз: сперва в виде отражения в воде, затем нам показывают многофункциональный цветной дисплей из его кабины, ручки управления двигателем и самолетом. Далее в кадре появляется сопло двигателя - оно круглое, как и предполагалось на основе слитых в Сеть фото из ангара в Жуковском, где самолет готовится к премьере.

Наконец, в финале истребитель появляется целиком, но в дыму, так что детали его разглядеть невозможно. Однако из пиратских фото уже известно, что самолет имеет один воздухозаборник под кабиной, номер 75 на борту, лишен горизонтального хвостового оперения, а очертаниями напоминает Су-57. Новое видео позволяет предположить, что на МАКСе покажут не макет, а полноценный летный прототип.

Кстати, Ростех отреагировал на преждевременный слив фотографий с юмором. В появившемся в аккаунтах корпорации сообщениях по этому поводу говорится: "Ребята, вы серьезно думаете, что нам не найдется чем вас удивить?!"

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