Новый российский истребитель сфотографировали без чехла

Появились первые фото нового российского истребителя без чехла. Снимки сделаны в закрытом ангаре, где самолет готовят к премьере. Аппарат окрашен в "пискельный" камуфляж a la Су-57, на борту красуется номер 75, что может указывать на индекс модели Су-75.

Все кадры демонстрируют истребитель с бокового ракурса и дают ответы на некоторые вопросы о его конструкции. Воздухозаборник расположен под кабиной - ее фонарь очень похож на Су-57. Планер интегральный, трапециевидное крыло плавно сопряжено с фюзеляжем, который отличают граненые формы. Горизонтальное хвостовое оперение отсутствует, кили развалены под большим углом.

Сопло единственного двигателя спрятано в фюзеляж - судя по видимому фрагменту, оно круглое. В ангаре Жуковского, где аппарат готовят в открытию МАКС-2021, находятся образцы вооружения - по всей видимости, они входят в арсенал нового истребителя и будут демонстрироваться вместе с ним.