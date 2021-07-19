С августа в Москве заработает новая система регистрации для таксистов

С 1 августа в столице вводится новая система регистрации для водителей такси. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

По данным департамента транспорта, каждый водитель такси должен успеть зарегистрироваться в новой системе до 1 августа.

Как поясняют в департаменте, новая система регистрации позволит сократить число незарегистрированных официально водителей, которые не несут ответственность за качество и безопасность поездки. "С каждым годом количество пассажиров такси растет, как следствие растет и количество аварий с ними - только за последние полгода произошло 794 аварии, - сообщает Дептранс Москвы. - Также нередки случаи, когда водители такси нарушают правила дорожного движения, а еще в такси присутствует большой процент официально незарегистрированных водителей. Такие таксисты не несут ответственности, а поездки с ними могут быть небезопасны для пассажиров".

Чтобы работать таксистом в Москве с 1 августа, водитель должен быть зарегистрирован на портале.