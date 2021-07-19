Сантехник выращивал коноплю в подвале многоквартирного дома

Сантехник в подмосковном Протвино арендовал подвальное помещение в многоквартирном доме на улице Академика Сахарова, который он обслуживал.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в этом помещении 41-летний местный житель оборудовал нарколабораторию.

Здесь полицейские обнаружили пакет с растительным веществом, 46 горшков с растениями, лампы освещения, емкости с жидкостью, упаковки с семенами и электронные весы. Исследование показало, что изъятые растения являются коноплей, а вещество в пакете - наркотическим средством - марихуаной, общей массой около 200 граммов.

Возбуждено уголовное дело, с задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.