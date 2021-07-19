Синоптик рассказала об окончании жары в Москве

19 июля станет последним жарким днем в Москве на этой неделе. Уже во второй половине понедельника влиять на погоду начнет холодный атмосферный фронт. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, в первой половине дня понедельника воздух прогреется до +30..+32 градусов. "Это будет последний жаркий день на этой неделе, уже во вторник воздух не прогреется выше +25, а в среду - 21 градуса" , - рассказала Позднякова.

Портиться погода начнет во второй половине дня понедельника. С этого времени начнутся грозовые ливни, местами возможен град и усиление ветра до 20 м/с. К вечеру столбик термометра не поднимется выше +20. Ухудшение погоды скажется и на качестве воздуха, оно улучшится: кислорода станет больше, а содержание вредных веществ сократится.