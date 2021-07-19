Собянин открыл еще четыре здания городских поликлиник после реконструкции

Несмотря на пандемию, Москва продолжает активно вести модернизацию городских поликлиник. Большая часть их расположена в типовых четырех- пятиэтажках постройки 60-80 годов прошлого века. Современное оборудование в их тесных кабинетах не разместить, пациенты теснятся перед кабинетами врачей в узких коридорах.

И совсем другая картина в реконструированных зданиях. В понедельник, 19 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после завершения работ сразу четыре обновленных поликлиники. В одной из них - филиале N 5 консультативно- диагностического центра N 6, расположенном в Западном Дегунино, глава города побывал лично. С тремя остальными, обслуживающими жителей Останкинского района, Бирюлево- Восточное и Кунцево, пообщался в режиме видеосвязи.

Поздравляя врачей и москвичей с новосельем, Сергей Собянин сказал: " Мы старались, начиная с благоустройства внешнего, внутреннего содержания, оборудования. По сути дела получилась новая поликлиника". Реконструкция, отметил он, требует тщательной кропотливой работы, которая, наверное, даже труднее, чем построить заново. Но у города таких возможностей нет. И вот уже десятки поликлиник вступают в работу после реконструкции.

Старую пятиэтажку, построенную в 1981 году, и правда, не узнать. Обновленный фасад, полностью заменены все инженерные коммуникации, установлены современные лифты, новые дверные и оконные блоки. Перепланировка же внутренних помещений сделала поликлинику удобной и комфортной и врачам, и пациентам. Кабинеты докторов размещены так, чтобы возле них не образовывались очереди. Для пациентов оборудованы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, диванами и мягкими креслами. Теплые тона интерьеров избавляют от чувства тревоги, которые пациенты порой испытывают перед приемом у врача. Найти нужного специалиста не сложно - удобная навигация, к тому же во всех московских поликлиниках размещение примерно одинаковое: на первых этажах - лаборатории и самые востребованные кабинеты, функциональная диагностика - рядом со специалистами, чтобы, скажем, УЗИ сердца можно было сделать рядом с кабинетом кардиолога и так далее. Административные службы - на верхних этажах. Словом, все строго в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, разработанным в 2019 году при самом активном участии врачей и москвичей.

Новшества начинаются с порога. У вас температура или подозрение на инфекционное заболевание? Значит, вход отдельный через фильтр-бокс, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших и тем самым предупредить распространение инфекции. Оборудование, которое город закупает для каждой поликлиники, поставленной на модернизацию, позволяет прикрепленным к ней жителям проводить все современные виды диагностики тут же, неподалеку от дома. Для филиала в Западном Дегунино приобрели свыше 3,6 тысячи единиц самой современной аппаратуры, мебели и расходных материалов. Это и рентгеновский комплекс, и флюорограф типа U-дуга - с универсальной цифровой системой, который при обнаружении затемнения на легких может тут же сделать рентген-снимок высокого качества с минимальным облучением пациента, три аппарата УЗИ и другие. Полностью обновленные кабинеты получили и офтальмолог, и лор-врачи.

Напомним, в программу комплексной реконструкции, разработанную в 2019 году, правительством Москвы включено 137 зданий поликлиник, в 15 из них работы завершились в течение 2020-2021 годов и вот к ним добавились 4 поликлиники.

Еще 57 зданий в работе, их планируется завершить до конца текущего года.