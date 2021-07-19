Свыше 300 дополнительных электричек запустят в дни проведения МАКС-2021

С 23 по 25 июля, в дни массового посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, Московская железная дорога и АО "Центральная ППК" назначают 344 дополнительных пригородных поездов на Казанском направлении МЖД.

По традиции, авиасалон проходит в подмосковном Жуковском.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, один из самых удобных и быстрых способов добраться к месту его проведения - на электричке с Казанского вокзала до остановочных пунктов Отдых или Есенинская. Чтобы добавить комфорта гостям и участникам выставки, железнодорожники 23 июля назначили восемь дополнительных электричек на участке Москва - Ипподром, а также 11 дополнительных остановок составов на станции Есенинская.

24-25 июля 168 дополнительных поездов будут курсировать на участках Москва - Отдых и Москва - Есенинская. Кроме того, на платформе Отдых будут дополнительно останавливаться два экспресса, курсирующие между Москвой и Рязанью (№7041, №7044), 14 электропоездам назначат дополнительную остановку на остановочном пункте Есенинская.