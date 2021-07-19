В Москве задержали изготовителей поддельных медицинских справок

В столице в ходе проверочной закупки полицейские приобрели справку, которую доставила женщина-курьер, о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник столицы. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что экспертиза признала документ поддельным.

Оперативники задержали двоих изготовителей фальшивок.

Мошенники предлагали свои услуги с помощью нескольких интернет-сайтов, а также бота в одном из популярных мессенджеров. Они получали заказы на изготовление различных медицинских справок, самостоятельно заполняли бланки и ставили на них поддельные печати. Организатор нелегального производства признался, что успел реализовать около 20 справок о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19.

В ходе обыска в одной из московских квартир полицейские обнаружили печати поликлиник и более шести тысяч различных бланков с оттисками штампов медицинских организаций столицы.

С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.