В Москве заменили почти 70% газовых плит

С начала года в столице заменили 70% газовых плит, срок эксплуатации которых заканчивается в этом году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Новые приборы установили в более 143 тыс. московских квартир. Как напоминают специалисты, срок службы газовой плиты не должен превышать 10-12 лет. Важно использовать только плиты с автоматической системой "газ-контроль". Благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке.

Напомним, что ежегодно специалисты газового хозяйства столицы проводят плановые проверки оборудования в газифицированном жилом фонде столицы. Особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Выявленные нарушения оперативно устраняют.

Кстати, узнать график проверок можно на сайте mos-gaz.ru, а теперь еще и в Telegram-боте.