В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары

Росгидромет предупредил жителей Воронежской области о сильной жаре - во вторник столбик термометра поднимется до +37 градусов.

- Днем 20 июля местами по региону ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха до 35-37 градусов, - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону добавили, что в связи с продолжительным зноем и отсутствием дождей в пяти районах на юге области установился высший, пятый класс пожарной опасности. Еще в 19 муниципалитетах пожарная опасность квалифицируется как высокая. Спасатели напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров.