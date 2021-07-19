Хабаровский край затянуло дымом из-за пожаров в Якутии

На северные районы Хабаровского края опустилась дымовая завеса. Как сообщили в региональном главке МЧС, дым в край принесло ветром из Якутии, где горит свыше миллиона гектаров леса.

"В населенных пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского и Ульчского районов наблюдается задымление. 20-23 июля с преобладанием северо-западного и западного направлений ветра оно может сохраняться", - рассказали в ведомстве.

Данных о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе спасателям пока не поступало. Тем не менее жителям задымленных районов рекомендовано по возможности не выходить на улицу и использовать защитные маски.

На сегодняшний день в Якутии зарегистрированы 190 очагов пожаров. Наиболее сложная ситуация складывается в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Жиганском и еще нескольких районах. С огнем борются более двух тысяч человек и 284 единицы техники. Также к тушению привлечены воздушные суда МЧС.