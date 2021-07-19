Мишустин назначил всем федеральным округам кураторов из своих заместителей

Михаил Мишустин закрепил за федеральными округами страны кураторов в лице заместителей председателя правительства. Их новые обязанности должны быть направлены на изменение к лучшему жизни каждого человека, заявил премьер.

Формат, когда вице-премьеры отвечают за развитие отдельных территорий, для правительства далеко не новый. Юрий Трутнев уже много лет курирует Дальний Восток, а в прошлом году ему добавили Арктику и Северный Кавказ. Марату Хуснуллину вверили социально-экономическое развитие еще двух приоритетных территорий - Крымского полуострова и Калининградской области.

В конце июня во время "Прямой линии" у Владимира Путина спросили, почему такие кураторы закреплены только за отдельными территориями. Президент тогда рассказал, что уже обсуждал это с председателем правительства и ждет предложений, чтобы и другие вице-премьеры занимались кураторством. "На мой взгляд, это обоснованно, имея в виду то, что контакт с территориями, лучшее погружение в проблемы территорий будет более прочным, более постоянным", - подчеркнул Путин.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением распределил между вице-премьерами все восемь федеральных округов. Виктория Абрамченко займется развитием Сибирского федерального округа, Юрий Борисов - Уральского, Татьяна Голикова - Северо-Западного, Дмитрий Григоренко - Центрального, Александр Новак - Северо-Кавказского, Марат Хуснуллин - Южного, а Дмитрий Чернышенко - Приволжского федерального округа. Юрий Трутнев продолжит следить за реализацией проектов в Дальневосточном федеральном округе и в Арктическом регионе. Решение, по словам председателя правительства, принималось с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач вице-премьеров.

"Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина", - указал Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он призвал предельно внимательно отнестись к решению задач экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. "Причем все эти задачи следует реализовывать как в округе в целом, так и в каждом из субъектов, входящих в его состав", - подчеркнул глава правительства.

Координировать работу вице-премьеров в округах будут в правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет Марат Хуснуллин. "Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей", - сказал Мишустин.

- Прошу приступить к исполнению своих новых обязанностей. Подчеркну, что эта работа должна быть направлена на реализацию национальных целей в вверенных вам округах, их социальное развитие, обеспечение экономического роста, чтобы жизнь каждого гражданина менялась к лучшему, - напутствовал премьер заместителей.

Работа должна быть направлена на реализацию национальных целей в округах, их социальное развитие, рост экономики

На совещании обсудили и другие вопросы. Более 310 миллионов рублей от правительства получит Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, чтобы приобрести хирургическую роботизированную систему "Да Винчи". Дорогостоящее оборудование необходимо для проведения сверхточных и сложных операций. "Использование робота-ассистента позволяет снизить риск осложнений у будущих мам, и эта высокотехнологичная помощь будет доступна еще большему числу женщин, ведь в Центре имени Кулакова принимают пациентов со всей страны", - отметил Мишустин.

- Работа по обновлению оборудования в роддомах, больницах, других объектах здравоохранения будет продолжена, - заверил он. - Для правительства эта тема - одна из приоритетных, ведь за каждым таким решением - жизнь и здоровье наших граждан.

Свыше одного миллиарда рублей премьер-министр выделил дополнительно на завершение ледостойкой арктической платформы "Северный полюс". Она сможет находиться на льду и на воде, а также самостоятельно передвигаться. "Это совершенно новый подход к проведению долговременных научных исследований на Северном полюсе, - подчеркнул Михаил Мишустин. - Ведь пока все полярные станции базируются прямо на льдах, но их толщина за последние два десятилетия существенно уменьшилась и уже давно не позволяет проводить экспедиции длительностью больше года".

Еще один плюс новой платформы - вместимость. На ней смогут работать больше исследователей, больше оборудования можно разместить для проведения научных исследований. "Их результаты важны для прогнозирования погоды и понимания глобальных процессов изменения климата, для подготовки и реализации планов развития Арктики, обеспечения работы Северного морского пути", - сказал премьер.

Конкретно

Кто за что отвечает

Виктория Абрамченко - Сибирский федеральный округ;

Татьяна Голикова - Северо-Западный федеральный округ;

Дмитрий Григоренко - Центральный федеральный округ;

Юрий Борисов - Уральский федеральный округ;

Александр Новак - Северо-Кавказский федеральный округ;

Марат Хуснуллин - Южный федеральный округ;

Дмитрий Чернышенко - Приволжский федеральный округ.

Развитием Дальневосточного федерального округа и Арктики продолжит заниматься вице-премьер Юрий Трутнев.

Между тем

Продажу льготных семейных авиабилетов запустят в августе

Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "В бюджете текущего года на это предусмотрели 1 миллиард 350 миллионов рублей", - напомнил он.

Всего определены 46 межрегиональных маршрутов. Они напрямую соединяют практически все основные российские города - от Калининграда до Южно-Сахалинска. "Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить бабушек и дедушек в других городах", - сказал премьер.

Министерству транспорта поручено быстрее провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы уже в августе семьи смогли использовать льготные тарифы.