На Сахалине за выходные утонули три человека

В Сахалинской области в течение двух выходных дней в водоемах Корсаковского, Анивского и Макаровского районов утонули три человека.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, 18 июля спасателям поступила информация о перевернувшейся на озере Малое Чибисанское лодки, в которой находился мужчина. По предварительным данным, он утонул. Тело пока не найдено.

В тот же день неподалеку от села Урожайное во время купания в реке Лютога утонул мужчина 1997 года рождения. Чтобы найти тело, спасателям пришлось обследовать сто квадратных метров русла реки и 250 метров береговой полосы.

Аналогичная трагедия случилась в Макарове. Мужчина 1973 года рождения утонул во время отдыха на реке Макаровка, передает РИА Новости.