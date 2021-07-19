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19.07.2021 06:14
Рубрика: Происшествия

На Сахалине за выходные утонули три человека

Текст: Ольга Коваль

В Сахалинской области в течение двух выходных дней в водоемах Корсаковского, Анивского и Макаровского районов утонули три человека.

На Итурупе 11-летняя девочка утонула в реке

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, 18 июля спасателям поступила информация о перевернувшейся на озере Малое Чибисанское лодки, в которой находился мужчина. По предварительным данным, он утонул. Тело пока не найдено.

В тот же день неподалеку от села Урожайное во время купания в реке Лютога утонул мужчина 1997 года рождения. Чтобы найти тело, спасателям пришлось обследовать сто квадратных метров русла реки и 250 метров береговой полосы.

Аналогичная трагедия случилась в Макарове. Мужчина 1973 года рождения утонул во время отдыха на реке Макаровка, передает РИА Новости.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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