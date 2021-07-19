Разведчикам поможет комплекс связи и управления "Стрелец"

Разведывательные подразделения Восточного военного округа вывели на полигоны сразу в семи субъектах РФ - Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

Лагерные сборы продлятся целый месяц, в течение которого нескольким тысячам солдат и офицеров предстоит решать множество задач. Разведчики будут совершенствовать навыки применения оружия и техники, выживать и маскироваться в тайге, добывать и обрабатывать данные о противнике в сложных погодных условиях на незнакомой местности днем и ночью.

Полевая учеба не обойдется без внезапных вводных, которые заставят военнослужащих принимать нестандартные решения. А кульминацией полевого выхода станут зачетные тактико- специальные учения с боевой стрельбой.

Сообщается, что во время выполнения учебных задач на незнакомой местности командиры подразделений станут активно применять комплексы связи, разведки и управления "Стрелец". Ими оснащают не только разведчиков, но также миротворческие подразделения и десантников.

В комплекс входят персональный компьютер командира, радиостанция спутниковой связи, УКВ - радиостанция, дальномерно-угломерный прибор, портативная РЛС ближней разведки "Фара-ВР", унифицированная аппаратура передачи информации, а также системы индивидуальной и групповой навигации, работающие по данным ГЛОНАСС и GPS.

Кроме того, "Стрелец" оснащен системой опознавания "свой - чужой". Он может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки и целеуказания, радиолокаторами, приборами прицеливания и беспилотниками.

Все это вкупе делает комплекс достаточно универсальным помощником командиров тактического звена. Не случайно, именно его включили в новую боевую экипировку "Ратник" и полностью увязали с другими подсистемами этой амуниции.

Основная задача "Стрельца" - подготовить информацию для эффективного ведения боя ротой, взводом, отделением и отдельным военнослужащим. По команде человека комплекс идентифицирует объекты противника, определяет их координаты, выдает целеуказания и готовит данные для стрельбы.

Если, к примеру, речь идет об отделении солдат, то "Стрелец" обеспечит связь и взаимодействие между ними на расстоянии до 1,5 километров. А автономный модуль позиционирования с инерциальной системой поможет бойцу определить свои координаты даже вне зоны действия спутниковой навигации. При необходимости "Стрелец" еще работает и как ретранслятор, значительно увеличивая дальность прохождения сигналов по защищенным каналам связи.

Персональный компьютер "Стрельца" входит в боевую экипировку каждого командира отделения, взвода или роты. Одна из его функций - отображение тактической обстановки на фоне цифровой карты местности. Компьютер вырабатывает команды, которые рассылаются подчиненным в виде озвучиваемых "эсэмэсок". Он также может передавать изображения и видео.

Благодаря "Стрельцу" командир видит комплексную картину, исходя из которой, сам принимает решение или передает информацию старшим начальникам с помощью коротковолновых или спутниковых радиостанций. Что же касается рядовых, то их оснащают многофункциональными информационными устройствами, встроенными в так называемые "умные" разгрузочные жилеты.

И еще одна важная деталь. Эксперты утверждают, что наш "Стрелец" по основным показателям не уступает французскому "Филину" и немецкому "Гладиусу". Но стоит гораздо дешевле. К тому же за счет открытой архитектуры устройств это комплекс имеет хороший ресурс для модернизации.