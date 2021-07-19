Рейс Анапа - Якутск из-за дыма перенаправили на запасной аэродром

Самолет авиакомпании "Якутия", выполняющий рейс Як-470 по маршруту Анапа - Якутск, из-за сильной задымленности перенаправили на запасной аэродром в Мирный.

Он должен был приземлиться в Якутске в восемь часов утра по местному времени. Однако, как следует из информации на онлайн-табло аэропорта, самолет перенаправлен в Мирный, и теперь его прибытие в Якутск ожидается в 15:25.

Якутск заволокло дымом из-за лесных пожаров. В воскресенье работа аэропорта была прервана. Сейчас задымленность остается, но не такая плотная. В понедельник здесь начали принимать и отправлять самолеты почти с суточной задержкой.

"На 19 июля 2021 года 10:00 ч. видимость на взлетно-посадочной полосе составляет 1200 метров, что позволяет выполнять посадки в аэропорту Якутска. В текущий момент идет согласование о времени вылетов с аэропортами других городов", - сообщила пресс-служба авиакомпании "Якутия" на официальной странице в Instagram.