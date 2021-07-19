Туристический поток в Бурятию увеличится в два раза

Республика Бурятия подписала соглашение с АО "Корпорация Туризм.РФ" о развитии туристической инфраструктуры. Регион начнет работать по федеральному проекту "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", и в ближайшие десять лет вокруг озера Байкал появятся современные отели и туристические комплексы, дороги, обеспечивающая инфраструктура.

Накануне генеральный директор корпорации Сергей Суханов уже во второй раз посетил Бурятию. Напомним, первый визит состоялся с 27-го по 28-е июня. Тогда делегация "Туризм.РФ" осмотрела ряд территорий на берегу Байкала: поселок Турка, участок "Пески", участок "Бухта Безымянная" на территории ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань", курорт "Горячинск".

В Горячинске находится первый на Байкале бальнеологический курорт с песчаными пляжами и термальными источниками.

- В районе села - особый микроклимат, здесь зимой теплее, а летом прохладнее, чем в окружающих местах. В прошлом году тут отдохнули 40 тысяч человек. С развитием инфраструктуры наш курорт станет более привлекательным, - считает Сергей Севергин, глава сельского поселения "Туркинское", в состав которого входит Горячинск.

В рамках второго визита руководитель корпорации побывал в Кабанском и Тункинском районах. Здесь он ознакомился с инвестиционными проектами, планируемыми к реализации на территории поселка Выдрино и горы Мамай, а также с работой курортного комплекса "Аршан".

- Бурятия обладает большими природными возможностями для развития бальнеологического и экологического туризма. Преимуществом является и то, что на этой территории есть уже инвесторы, которые вкладывают свои средства в развитие отрасли. Но все же остаются нерешенными многие проблемы, связанные с логистической транспортной схемой, - отметил Сергей Суханов.

- Сегодня у нас есть территории, которые резиденты особой экономической зоны уже оформили, есть и свободные площадки, которые мы предлагаем инвесторам. Интерес к участкам под развитие в прибрежной зоне большой. Но потенциальные заявки превышают те возможности инфраструктуры, которые есть, - подтвердил глава республики Алексей Цыденов.

По словам замминистра строительства и ЖКХ России Юрия Гордеева, входившего в состав делегации, туристическая инфраструктура состоит из тех же объектов, что необходимы и местным жителям для комфортной жизни: качественных дорог, инженерных сетей, водоснабжения, объектов культуры и отдыха.

- В поселке Выдрино мы планируем провести капитальный ремонт всей инженерной инфраструктуры, уже начали строить очистные сооружения на 300 кубометров в сутки, в планах - создание объездной дороги и ликвидация свалки, - сообщил заместитель председателя правительства Республики Бурятия Иван Альхеев. - На перспективной площадке компании "Славное море" намечено сооружение гостиничного комплекса, благоустройство берега и причальных сооружений. Кроме того, сейчас ведется работа по включению в территорию ОЭЗ участка "горы Мамай", где планируется строительство горнолыжного курорта.

По мнению Сергея Суханова, развитие туристической инфраструктуры позволит в ближайшие десять лет построить на территории Бурятии не только комфортабельные гостиницы, но и новые дороги, проложить инженерные коммуникации, необходимые как для отдыха туристов, так и для местных жителей. За счет этого планируется увеличить туристический поток в республику в два раза.

- Развитие туристической отрасли положительно скажется на экономике муниципалитета, - уверена глава администрации поселка Выдрино Светлана Орлова. - Увеличится число рабочих мест, у жителей появится больше новых возможностей для профессионального развития на малой родине.