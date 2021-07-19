В Хабаровском крае рассказали о ситуации с паводком

В зоне паводка в Хабаровском крае остаются подтопленными 50 приусадебных участков в поселке Ургал-1. Кроме того, в зоне подтопления остаются пять участков автомобильных дорог в Верхнебуреинском районе, сообщили хабаровские власти.

"Адресная помощь оказана 60 гражданам. Началась расчистка территорий (очищено 20 жилых домов и приусадебных участков), идет подготовка к проведению дезинфекции территорий", - говорится в сообщении.

Оценочные комиссии, которым предстоит определить ущерб, начнут работать 20 июля. По предварительным данным, в финансовой помощи нуждаются около 200 жителей района

Сейчас на месте ЧП работают 16 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.