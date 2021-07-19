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19.07.2021 10:02
Рубрика: Происшествия

Житель Комсомольска-на-Амуре убил мать из-за ее плохого самочувствия

Текст: Ольга Коваль

В Комсомольске-на-Амуре задержали 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственной матери.

Ростовская пенсионерка созналась в убийстве скалкой спустя 30 лет

Тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли у жилого дома на улице Совхозной. Правоохранители сразу же завели уголовное дело. А спустя некоторое время арестовали подозреваемого.

Как полагает следствие, женщина последнее время испытывала проблемы с памятью, что стало раздражать ее сына. 10 июля они вместе отправились сдавать металлолом. В какой-то момент матери стало плохо, и она присела на скамейку. Мужчина в ту же секунду рассвирепел и набросился на родственницу с кулаками. От многочисленных побоев женщина скончалась.

"Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть)", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Дожидаться суда обвиняемый будет под стражей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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