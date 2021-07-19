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19.07.2021 13:35
Рубрика: Общество

РПЦ: Ризу-оклад Казанской иконы Божией Матери передали в восстановленный храм в Казани

Текст: Владимир Емельяненко

Серебряную ризу-оклад Казанской иконы Божией Матери передали в восстановленный собор в Казани. Храм носит такое же название, как и икона - Казанской иконы Божией Матери. Риза изготовлена из серебра в технике чеканки, выколотки, гравировки и золочения со вставками из жемчуга и цветного стекла. Открытие храма, как ожидается, состоится 21 июля 2021 года - в день, когда Русская православная церковь отмечает праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает сайт Русской православной церкви. Серебряная с позолотой риза-оклад передана из фондов Национального музея Татарстана Казанской епархии и будет размещена в воссозданном соборе.

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Оклад чудотворной иконы в бронированной машине с сопровождением охраны торжественно доставлен в собор.

"Собор новый, а внутренняя связь, которая идет от того образа, который был прославлен здесь, в Казани, сильная. Это настоящий мост как благословение божие из того времени в новый собор. Для нас это очень большая радость. Риза будет напоминать о том, какой величественный был храм, как любили люди бога, как сейчас эта внутренняя связь передается в жизнь", - сказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на церемонии передачи оклада храму.

Справка "РГ"

Серебряный оклад Казанской иконы Божией Матери поступил в Национальный музей Татарстанав в 1939 году из общины Петропавловской церкви. Туда он был привезен из закрытого в 30-е годы Казанского женского Богородицкого монастыря. Комплекс оклада формировался в XVII-XIX веках ювелирами Казани и, возможно, Москвы. Сюжеты на 12 клеймах посвящены праздникам Богородицы. Риза состоит из трех частей - киота, средника и рамы-оклада. Рама-оклад датирована 1739 годом, малый оклад - 1825 годом, киот к иконе датируется 1890 годом.

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