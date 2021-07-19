В Татарстане мужчину убило током в бассейне

В поселке Салмачи под Казанью от удара током в бассейне скончался мужчина, его жена попала в реанимацию. Об этом сообщает СК по региону.

Компания из нескольких семей отдыхала в арендованном коттедже с бассейном. Во время вечеринки один из отдыхающих первым нырнул в бассейн и получил удар электротоком, отчего скончался на месте. На помощь бросилась супруга, но схватившись за металлические поручни, тоже получила удар током. Ситуацию пыталась спасти подруга пострадавшей, однако и она почувствовала воздействие электричества. В результате инцидента жена погибшего была доставлена в реанимацию.

По данному факту СК РФ по РТ возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. По предварительным данным следствия, причиной утечки электрического тока в воду стала неисправность в подсветке бассейна.