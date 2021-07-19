Глава города Кемерово Илья Середюк подвел итоги недели в Instagram

16 июля 2021 года глава города Кемерово Илья Середюк опубликовал в Instagram пост о главных итогах прошедшей недели: о плановом продолжении ремонта дорог на ул. Александрова, ул. Шахтерская и Сосновом бульваре; о развитии жилищного строительства и голосовании в поддержку инициативы о присвоении городу Кемерово звания "Город трудовой доблести".

Ремонт дорог в городе Кемерово проходит по плану

Ремонт тротуаров на ул. Александрова в Кировском районе начался на прошлой неделе и проходит в соответствии с планом. В первую очередь дорожные рабочие снимут старый асфальт. Затем заменят его на новый по обеим сторонам дороги на участке от ул. Инициативной до ул. Рекордной.

На ул. Шахтерская, так называемой "грузовой" дороге, ведущей в Кировский район, обновили верхний слой асфальта. В настоящее время рабочие ремонтируют заездные карманы для общественного транспорта.

Также проходит ремонт на одном из самых значимых дорожных объектов города Кемерово - Сосновом бульваре. Дорожные работы ведутся на данном участке с 2020 года поэтапно. В текущее время подготавливается грунт под новую дорожную одежду. Скоро рабочие приступят к укладке асфальта.

Развитие жилищного строительства в городе Кемерово

Во всех районах города Кемерово активно ведется многоэтажное и индивидуальное жилищное строительство. С начала 2021 года сданы в эксплуатацию 6 многоквартирных и 46 индивидуальных жилых домов. В данное время в городе одновременно строятся 33 многоквартирных сооружения в 4 районах города: 10 домов в Заводском, 8 домов в Ленинском, 5 домов в Центральном, 2 дома в Рудничном.

На прошлой неделе Илья Середюк провел строительный штаб в микрорайоне №74 Ленинского района, где проходит строительство 4 многоквартирных домов. Одно здание находится в финальной стадии строительства. Дом будет сдан после завершения отделочных работ и благоустройства территории. Более половины квартир в строящихся домах предназначены для проживания социальной категории граждан.

Всего в микрорайоне планируется строительство 14 жилых домов, детского сада на 280 мест и школы на 550 мест.

Голосование в поддержку инициативы о присвоении городу Кемерово звания "Город трудовой доблести"

В мае 2021 года Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу ветеранов о присвоении городу Кемерово федерального звания "Город трудовой доблести". Это высокое звание государственного уровня, которое призывает уважать и помнить подвиги героев войны.

Голосование за присвоение звания городу проходит при поддержке Президента России. Опрос ведется на нескольких площадках: на цифровой платформе "Кузбасс Онлайн" https://kemerovo.kuzbass-online.ru/polls/2441, на официальном сайте www.kemerovo.ru и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники в аккаунтах администрации города.

Материал предоставлен администрацией города Кемерово