Недобросовестный застройщик нанес ущерб дольщикам на 310 млн рублей

В Кемерово закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что руководитель компании-застройщика растратил свыше 190 миллионов рублей, полученных от дольщиков. Организация должна была не позднее августа 2018 года передать им квартиры в жилом комплексе в Кемерово. Однако в установленный срок это сделано не было. Платежи, которые в совокупности образовали эту сумму, не были связаны с оплатой расходов на выполнение обязательств перед дольщиками. Деньги гендиректор потратил на другие цели, в частности, на другую стройку.

В итоге общий ущерб, причиненный 218 дольщикам, превысил 310 миллионов рублей.

Были проведены бухгалтерские, компьютерные, строительная и почерковедческие экспертизы, допрошены потерпевшие и свидетели. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

К обвиняемому обманутыми дольщиками заявлены гражданские иски по возмещению причиненного им материального ущерба. На имущество гендиректора наложен арест.