С четверга на Урале и юге Западной Сибири установится жаркая погода

Пока жители европейской части России изнывают от жары, на Урале и юге Западной Сибири люди мерзнут из-за "мешка холода". Но скоро ситуация изменится, пообещал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Тут все становится просто замечательно. Уже в понедельник температура будет ниже нормы всего на 2 градуса, а 22-23 июля - выше нормы на 2 градуса", - рассказал синоптик.

С середины недели в Омске и Новосибирске воздух начнет прогреваться до летних значений - 28-30 градусов. Аналогичный процесс произойдет и на Урале.

Метеоролог объяснил, что аномально холодная погода в Сибири и на Урале связана с тем же антициклоном, что принес жару в ЦФО.

"Если над европейской территорией гребень высокого давления, то к востоку и западу - ложбина низкого давления, по которой перемещаются холодные массы с севера, северо-запада", - цитирует Вильфанда ТАСС.