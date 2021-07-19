В Хакасии начал работать мобильный госпиталь Минобороны

В мобильном госпитале Центрального военного округа, оперативно развернутом на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в хакасском городе Черногорске, начали принимать больных коронавирусом.

"Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков", - сообщили в Минобороны РФ. Для оказания качественной врачебной помощи в полевой лечебнице имеется все необходимое. Госпиталь в числе прочего оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, средствами для проведения УЗИ, анализаторами крови, а также запасом лекарств.

67 военных врачей и младших медицинских специалистов организовали помощь больным в четырех отделениях - приемном, анестезиологии и реанимации, инфекционном и санитарно-эпидемиологическом. Для тестирования пациентов на наличие коронавируса в штате мобильного госпиталя имеется лаборатория ПЦР-диагностики.

Напомним, что решение о переброске из Челябинской области в Хакасию полевой лечебницы на 100 койко-мест принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Этому предшествовало обращение к руководителю военного ведомства главы республики Валентина Коновалова. Тянуть с помощью армейское командование не стало. Два военно-транспортных Ил-76 быстро доставили специалистов и медицинское оборудование в Абакан. А оттуда военные медики на машинах приехали в Черногорск.

После рекогносцировки на территории реабилитационного центра им. А. Лебедя из пневмо-каркасных модулей был оперативно развернут госпиталь, в котором его сотрудники самостоятельно установили необходимое медицинское оборудование.

В Минобороны сообщили, что скоро в эту лечебницу доставят еще и медицинский кислород, так нужный пациентам с тяжелой формой коронавируса. "РГ" уже писала, что по распоряжению министра обороны жидкий кислород сейчас производят для нужд гражданского здравоохранения специальные станции, имеющиеся в распоряжении авиационных частей ВКС России.