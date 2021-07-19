В Иркутской области создадут новые "магниты" для туристов

Сегодня в пресс-центре правительства РФ подписано соглашение по развитию туристической инфраструктуры между корпорацией "Туризм.РФ" и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

По федеральному проекту "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в Иркутской области в ближайшие десять лет будут строиться отели и туристические комплексы, дороги, объекты энергетики и коммунальной сферы. Проект подразумевает как административную, так и финансовую поддержку частных инвестиций в туристическую отрасль - льготные кредиты, субсидии регионам на обеспечивающую инфраструктуру, ведущую к туристическим объектам, софинансирование со стороны корпорации. При этом она придерживается принципов устойчивого развития, бережного отношения к окружающей среде и ее сохранения для будущих поколений. Такой подход должны разделять регионы и инвесторы, заинтересованные в совместном развитии проектов.

Одним из приоритетных направлений туризма на иркутском берегу Байкала должно стать создание в регионе круглогодичного туристического маршрута, который объединит Иркутск, Листвянку, Кругобайкальскую железную дорогу и порт Байкал, Слюдянку, Байкальск и поселок Большое Голоустное.

Уже сегодня почти во всех ключевых точках маршрута планируются новые "магниты" для туристов - Центр образовательного, научного и экологического туризма в Большом Голоустном, реконструкция зоны причалов, обустройство смотровых площадок, реконструкция набережной и привокзальной площади в порту Байкал, развитие ОЭЗ "Ворота Байкала" и территории бывшего БЦБК в Байкальске.

Наибольшим потенциалом для развития, по мнению сотрудников корпорации "Туризм.РФ", обладает Байкальск и особая экономическая зона. Поддержка корпорации понадобится при разработке единого мастер-плана. Важным моментом является не только строительство отелей, но и создание комфортной и понятной для туристов логистики - от новых дорог до транспортных решений.

Напомним, сотрудничество Иркутской области и Корпорации "Туризм.РФ" обсуждалось в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

- Иркутская область входит в число первых 16 регионов, где Корпорация будет разрабатывать мастер-планы территорий. Они позволят точно определить потребности как в обеспечивающей инфраструктуре, так и в местах размещения. Регион уже представил свои проекты, мы их изучим и совместно доработаем. После будем искать инвесторов и определять меры поддержки, - отметил генеральный директор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Суханов на ПМЭФ.

12 июля вопросы создания в Приангарье туристической инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обсуждались в Иркутске в ходе рабочей поездки Сергея Суханова на Байкал.

- Нами проведена масштабная работа: проанализирована статистика и другие данные, сделан комплексный срез ситуации, определены основные факторы, затрудняющие развитие. Соглашение между правительством Иркутской области и Корпорацией "Туризм.РФ" станет основой для огромной совместной работы, - отметил на встрече Игорь Кобзев.