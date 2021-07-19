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19.07.2021 11:56
Рубрика: Власть

В Новосибирской области дольщики получат компенсации и квартиры

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Еще два долгостроя в Новосибирской области будут достроены при поддержке Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (ППК "Фонд"). Наблюдательный совет принял положительное решение в отношении дома №1 микрорайона Новомарусино и дома № 2 по ул. Дуси Ковальчук, 378/1.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Таким образом будут решены проблемы еще почти 700 дольщиков.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как известно, всего областное правительство направило в ППК "Фонд" ходатайства на достройку 40 объектов. Это позволит решить проблемы почти 4,5 тысячи обманутых дольщиков.

- На сегодняшний день уже двенадцать долгостроев региона вошли в список на достройку с применением механизма ППК "Фонд". В их числе - три дома микрорайона Закаменский, два дома по ул. Вилюйская, дом по ул. Печатников, 12, дома №№ 1, 5 микрорайона Новомарусино, долгострои в городе Обь и в рабочем поселке Краснообск, дома по ул. Приморская, 28 и по ул. Дуси Ковальчук, 378/1. По некоторым уже началась выплата компенсаций, на других - в августе начнутся строительные работы, в частности, на домах микрорайона Закаменский, - рассказал заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

Он сообщил, что инвесторам дома №1 микрорайона Новомарусино, а это 399 семей, будет выделена компенсация. Дом №2 по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 достроят, и здесь свои квартиры получат 269 участников долевого строительства.

В пресс-службе правительства области напомнили, что в апреле 2021 года в ходе визита главы ППК "Фонд" Константина Тимофеева в регион достигнута договоренность о включении максимального количества проблемных домов Новосибирской области в список объектов, которые будут достроены с помощью ППК "Фонд". В большинстве случаев речь идет о достройке домов, в некоторых ситуациях - о выкупе долей у граждан.

Кроме этого, в области действуют другие меры восстановления прав дольщиков, в частности масштабные инвестиционные проекты, субсидии на техническое присоединение инженерных сетей, благоустройство территории и установка лифтов.

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