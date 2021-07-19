На Ставрополье от COVID-19 умерла "идейная антипрививочница"

В городе Невинномысске Ставропольского края скончалась женщина, принципиально выступающая против прививок. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

- К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок - вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей, - написал Владимиров.

По словам главы Ставрополья, такие истории не редкость, хотя больше примеров имеют счастливый финал. В том же посте он рассказал о женщине-медике, которая тоже выступала против вакцинации, однако переболела COVID-19, выздоровела и пересмотрела свои взгляды.

Количество заболевших в ходе третьей волны пандемии в Ставропольском крае продолжает расти. 18 июля в регионе зафиксировано максимальное количество выявленных случаев коронавируса за сутки - 260 человек, а 19 июля уже больше - 267. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 61 тысяча случаев, 55,3 тысячи человек выздоровели, 1,8 тысячи скончались.